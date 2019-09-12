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9:30   12 Сентября 2019
Россия

Закон об отмене депутатской неприкосновенности опубликовали на Украине

Закон об отмене депутатской неприкосновенности опубликовали на Украине

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон об отмене депутатской неприкосновенности, который будет принят 1 января 2020 года. 

Ранее украинский парламент принял закон об отмене депутатской неприкосновенности с январе 2020 года. Новые изменения будут внесены в конституцию страны. Подпись под документом поставил Владимир Зеленский. 

«Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года», — сказано в документе. 

Два года назад депутаты украинского парламента направили два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в конституционный суд. Инициированный ранее президентский законопроект экс-главой украинского государства Петром Порошенко предусматривал отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года,  депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. Суд признал оба законопроекта конституционными. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #депутатская неприкосновенность #зеленский

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