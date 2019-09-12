Закон об отмене депутатской неприкосновенности опубликовали на Украине

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон об отмене депутатской неприкосновенности, который будет принят 1 января 2020 года.

Ранее украинский парламент принял закон об отмене депутатской неприкосновенности с январе 2020 года. Новые изменения будут внесены в конституцию страны. Подпись под документом поставил Владимир Зеленский.

«Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года», — сказано в документе.

Два года назад депутаты украинского парламента направили два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в конституционный суд. Инициированный ранее президентский законопроект экс-главой украинского государства Петром Порошенко предусматривал отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года, депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. Суд признал оба законопроекта конституционными.