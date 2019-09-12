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10:14   12 Сентября 2019
Россия

Обыски по делу об отмывании денег прошли у членов шайки Навального в более чем 30 городах

Обыски по делу об отмывании денег прошли у членов шайки Навального в более чем 30 городах

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». По версии следствия, сотрудники фонда на протяжении трех лет легализировали денежные средства в крупных размерах, которые были получены преступным способом.

Отмечается, что полицейские пришли с обыском в штабы Навального, располагающиеся в городах Екатеринбург, Краснодар, Иркутск, Воронеж, Хабаровск, Чебоксары, Санкт-Петербург и других. 

 

Обыски по делу об отмывании денег прошли у членов шайки Навального в более чем 30 городах

Кроме этого, обыски также прошли у соратника Навального Леонида Волкова.

В августе этого года СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Навального. Следователи выяснили, что с 2016 по конец 2018 года сотрудники ФБК отмыли около миллиарда рублей и иностранной валюты. Деньги заведомо для них были приобретены преступным путем. В настоящее время следствие заблокировало счета так называемого ФБК и региональных штабов заблокированы. 8 августа в домах сотрудников и самом офисе организации проходили обыски. 

Обыски по делу об отмывании денег прошли у членов шайки Навального в более чем 30 городах

Ранее журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможного мошенничества. Соколов подозревает, что Навальный и Волков утаивают данные о финансовых операциях с биткоин-кошельками, созданными для сбора донатов. Он считает, что сотрудники так называемого ФБК могли украсть более 41 миллиона рублей. Речь идет о деньгах, которые жертвовали граждане на избирательную кампанию Навального 2018 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество #обыски

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