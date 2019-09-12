СК проводит обыски у сторонников Навального по делу об отмывании денег

Обыск по делу об отмывании денег проходит в квартире бывшего муниципального депутата Даниила Кена. Об этом 12 сентября сообщает ФАН со ссылкой на Twitter бывшего парламентария.

По информации СМИ, обыски проходят не только в Санкт-Петербурге в квартире экс-депутата, но и в других штабах Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет блогер Алексей Навальный.

Отмечается, что полицейские посетили штаб в Санкт-Петербурге, где находился координатор муниципальной кампании штаба Навального, а также заместитель координатора штаба Ольга Гусева.

Следственные мероприятия проводятся по уголовному делу «Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». СК РФ в прошлом месяце инициировал возбуждение дела по факту отмывания денежных средств ФБК. Обыски прошли в Уфе, Перми, Самаре, Саранске и Челябинске.

По версии следствия, сотрудники фонда на протяжении трех лет отмывали денежные средства в крупных размерах, которые были получены преступным способом.

Для этого сторонники Навального внесли их в расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений через банкоматы, а после эти деньги были зачислены на текущие расчетные счета ФБК.