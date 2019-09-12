Пятнадцать человек отравились шаурмой в Уфе

Пятнадцать человек пострадали при отравлении шаурмой в Уфе, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Отмечается, что от дежурного врача центра медицины катастроф поступило сообщение о пищевом отравлении пятнадцати человек: десяти взрослых и пяти детей. Всего госпитализировано пять человек, один взрослый и четыре ребенка.

Состояние девяти человек, в том числе ребенка и беременной женщины, оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли еду в бистро, где готовят шаурму.

Компания Healthy food, которая реализовывала свою еду через сеть вендинговых автоматов в Москве, выплатила более 2,5 млн рублей пострадавшим от отравления. О массовом отравлении стало известно в середине лета - тогда были госпитализированы 38 человек, всего пострадали около сотни. Основным диагнозом стал сальмонеллез.