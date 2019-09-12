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7:51   12 Сентября 2019
Россия

Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде

Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде

Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило около полуночи. Возгорание произошло на одном из участков в дачном обществе «Дзержинец».

Уточняется, что горели кухня и баня общей площадью около 80 квадратных метров. По данным источника агентства, погибли трое человек. Личности погибших выясняются.

Ранее сообщалось, что при пожаре на центральном вещевом рынке в Геленджике сгорели 25 торговых павильонов. Были эвакуированы более тысячи человек.

Во вторник при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области пострадали двое человек. Огнем было охвачено пять тысяч квадратных метров. Горели два склада, бочки с маслом и три личных автомобиля.

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Автор: Олег Королев
#пожар #волгоград

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