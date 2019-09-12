Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пятнадцать человек отравились шаурмой в Уфе

Пятнадцать человек отравились шаурмой в Уфе

 Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде

Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде
Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

 Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов
Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

 Трамп назвал решение Верховного суда США по предоставлению убежища большой победой

Трамп назвал решение Верховного суда США по предоставлению убежища большой победой
Пятнадцать человек отравились шаурмой в Уфе

Пятнадцать человек отравились шаурмой в Уфе

 Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде

Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде
Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

 Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов
Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

 Трамп назвал решение Верховного суда США по предоставлению убежища большой победой

Трамп назвал решение Верховного суда США по предоставлению убежища большой победой
7:11   12 Сентября 2019
Россия

Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Набравший большинство голосов на выборах главы Сахалинской области Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора.

На церемонии инаугурации Лимаернко поклялся, что при при осуществлении полномочий будет верно служить народ и конституции РФ.

Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области в декабре минувшего года. Он заявил о намерении участвовать выборах в качестве самовыдвиженца.

В день голосования восьмого сентября в регионе работали 453 избирательных участка. Лимаренко победил, набрав более 56 процентов голосов. Его основной конкурент Алексей Корниенко (КПРФ) набрал более 24 процентов голосов, Дмитрий Флеер (ЛДПР) - около 8 восьми процентов голосов, Дмитрий Зенкин («Коммунисты России») - около шести процентов, Дмитрий Кочергин («КПСС») - более двух процентов. Явка на выборах составила 37,37 процента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сахалинская область #выборы губернатора #лимаренко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...