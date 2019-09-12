Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Набравший большинство голосов на выборах главы Сахалинской области Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора.

На церемонии инаугурации Лимаернко поклялся, что при при осуществлении полномочий будет верно служить народ и конституции РФ.

Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области в декабре минувшего года. Он заявил о намерении участвовать выборах в качестве самовыдвиженца.

В день голосования восьмого сентября в регионе работали 453 избирательных участка. Лимаренко победил, набрав более 56 процентов голосов. Его основной конкурент Алексей Корниенко (КПРФ) набрал более 24 процентов голосов, Дмитрий Флеер (ЛДПР) - около 8 восьми процентов голосов, Дмитрий Зенкин («Коммунисты России») - около шести процентов, Дмитрий Кочергин («КПСС») - более двух процентов. Явка на выборах составила 37,37 процента.