Более 450 жилых домов подтоплены в Комсомольске-на-Амуре

Более 450 частных домов и подвалы такого же числа многоэтажек подтоплены в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в администрации города.

Уровень Амура, который находится на уровне 829 сантиметров, не меняется уже вторые сутки. Ожидается, что спад начнется через два-три дня.

Отмечается, что в городе большое число проблем вызывают вызывают грунтовые воды: за сутки в зону подтопления попали еще 80 домов. Таким образом, на вечер среды подтоплены 454 частных дома, 947 приусадебных дома и подваля 421 многоквартирного дома.

Отмечается, что в пунктах временного размещения находятся 42 человека. Наиболее сложная ситуация наблюдается в 66-м квартале города, где подтоплены 33 дома.

В городе продолжаются работы по укреплению дамб, отсыпке низких участков дорог, а также укреплению подмытых опор газопроводов. Откачкой воды в разных частях города занимаются пожарные машины.