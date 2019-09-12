Москалькова рассказала о росте числа обращений по экологическим правам

Число коллективных обращений по вопросам соблюдения экологических прав в РФ растет, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО омбудсмен заявила, что хотела бы отметить востребованность нацпроекта «Экология». По ее словам, он имеет достаточно серьезные ресурсы, но освоен лишь на небольшой процент.

По ее словам, в рамках разивития данной темы в 2018 году было создано 12 особо охраняемых территорий федерального значения, в том числе одна на территории ДФО - нацпарк в Якутии «Ленские столбы».

Москалькова отметила, что нынешнее состояние экологической безопасности вызывает серьезные опасения, о чем свидетельствуют многочисленные обращения. По словам омбудсмена, в прошлом году их поступило более трех тысяч, причем лично к ней - 1609. Причем число коллективных обращений возросло - их общее число составляет 15 процентов.

Уполномоченный по правам человека отметила, что большая часть обращений связана с загрязнением атмосферного воздуха и угрозы такового.