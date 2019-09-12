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Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

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5:32   12 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о вооружении народного ополчение для участия в военных учениях на границе с Колумбией.

По его словам, для выдачи более полумиллиона единиц оружия венесуэльская армия задействует все свои правовые и институциональные механизмы.

В начале текущего года Мадуро заявил о формировании более 50 тысяч подразделений народного ополчения. Ожидается, что к декабрю число контингента ополчения превысит три миллиона.

По словам Мадуро, правительство и военное руководство страны на данный момент организовывают участие обученного континенгента в военных учениях на границе с Колумбией.

Масштабные военные учения на границе Венесуэлы и Колумбии проходят с 10 по 28 сентября. Ранее Мадуро отмечает, что решение о мобилизации было принято на основе анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе.

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Автор: Олег Королев
#учения #венесуэла

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