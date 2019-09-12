Верховный суд РФ отменил все продления ареста экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Верховный суд РФ отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщил его адвокат Евгений Балабас..

Девятого февраля минувшего года суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере пятисот миллионов рублей.

Один из защитников экс-главы региона сообщил РИА «Новости», что президиум Верховного суда РФ в среду принял решение об отмене ареста.

Балабас сообщил, что были отменены все решения суда о продлении срока содержания под стражей, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. Защитник омтетил, что на положении бывшего губернатора решение Верховного суда не скажется, поскольку приговор уже вступил в силу.

Ранее сообщалось, что защита экс-главы Сахалина намерена выяснить мотивы его перевода в колонию.