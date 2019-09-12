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 ЦБ РФ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

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4:34   12 Сентября 2019
Россия

ЦБ РФ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ РФ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ РФ отозвал ицензию у иркутского Гринкомбанка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Центробанк информирует о решении об отзыве в четверг лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Гринкомбанк».

По величине активов «Гринкомбанк» занимал 410 место в российской банковской системе. ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что кредитная организация допустила уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнив предписание регулятора, а также нарушили законы, которые регулируют банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ РФ.

Отмечается, что более 55 процентов активов банка составляло непрофильное имущество, включая включая низколиквидную недвижимость.Также более 90 процентов ссуд банка для юрлиц и физлиц признали безнадежным.

На данный момент в Гринкомбанке назначены временную администрацию, которая будет работать до появления конкурсного управляющего или ликвидатора.

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Автор: Олег Королев
#центробанк #отзыв лицении банка

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