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 Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов
Трамп назвал решение Верховного суда США по предоставлению убежища большой победой

Трамп назвал решение Верховного суда США по предоставлению убежища большой победой

 США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»

США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»
3:56   12 Сентября 2019
Весь мир

Трамп назвал решение Верховного суда США по предоставлению убежища большой победой

Трамп назвал решение Верховного суда США по предоставлению убежища большой победой

Американский президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда США, разрешившего ограничивать предоставление убежища.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что была достигнута большая победа на границе по вопросу предоставления убежища.

Верховный суд США разрешил Белому дому ограничивать предоставление убежища иностранным гражданам.

Ранее администрация Трампа выпустила документ, согласно которому американские власти намерены отказать в праве на предоставление убежища на границе с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекали территорию другого государства. Однако, решение было заблокировано окружным судом штата Калифорния.

В августе власти Мексики выразили обеспокоенность решением Вашингтона отменить норму, ограничивающую срок задержания детей нелегальных мигрантов в спецприемниках на время рассмотрения запроса о предоставлении убежища.

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Автор: Олег Королев
#сша #миграция

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