США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»

США не будут предоставлять въезжающим в страну жителям Багам статус «временно защищенных лиц», сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в списках без вести пропавших после разрушительного урагана «Дориан» находятся 2,5 тысячи человек.

Высокопоставленной представитель Белого дома заявил, что пострадавшие багамцы сталкиваются с гуманитарным кризисом, а правительство США вместе с междунарожными партнерами и частными организациями продолжают помогать жителям Багам, предоставляя услуги и помощь.

Reuters отмечает, что законодатели Флодиры и федеральные власти попросили американского лидера предоставить багамцам статус, который позволит им жить и работать в США. Он гарантирует, что их не депортируют.

Ранее Трамп заявлял, что у Багам есть «огромные проблемы» с «очень плохими людьми».