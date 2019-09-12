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 США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»

США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»
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 Движение в центре Москвы ограничат 14 и 15 сентября из-за городских мероприятий

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Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

 Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

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 США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»

США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»
3:27   12 Сентября 2019
Весь мир

США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»

США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»

США не будут предоставлять въезжающим в страну жителям Багам статус «временно защищенных лиц», сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в списках без вести пропавших после разрушительного урагана «Дориан» находятся 2,5 тысячи человек.

Высокопоставленной представитель Белого дома заявил, что пострадавшие багамцы сталкиваются с гуманитарным кризисом, а правительство США вместе с междунарожными партнерами и частными организациями продолжают помогать жителям Багам, предоставляя услуги и помощь.

Reuters отмечает, что законодатели Флодиры и федеральные власти попросили американского лидера предоставить багамцам статус, который позволит им жить и работать в США. Он гарантирует, что их не депортируют.

Ранее Трамп заявлял, что у Багам есть «огромные проблемы» с «очень плохими людьми».

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Автор: Олег Королев
#сша #багамы

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