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2:59   12 Сентября 2019
Весь мир

США отложат введение новых пошлин на китайские товары до середины октября

США отложат введение новых пошлин на китайские товары до середины октября

Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов до 15 октября, написал на своей странице в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием семидесятилетия КНР стороны договорились, что в качестве жеста доброй воли будет отложено повышение пошлин на товары объемом более 250 миллиардов долларов (с 25 процентов до 30) с 1 до 15 октября.

Ранее китайский вице-премьер Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер договорились о проведении нового раунда торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщает министерство коммерции Китая.

Последний раунд проходил в Шанхае 31 июля. Однако, стороны не добились прогресса: 1 сентября были введены новые взаимные пошлины.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговая война

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