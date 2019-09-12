США отложат введение новых пошлин на китайские товары до середины октября

Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов до 15 октября, написал на своей странице в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием семидесятилетия КНР стороны договорились, что в качестве жеста доброй воли будет отложено повышение пошлин на товары объемом более 250 миллиардов долларов (с 25 процентов до 30) с 1 до 15 октября.

Ранее китайский вице-премьер Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер договорились о проведении нового раунда торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщает министерство коммерции Китая.

Последний раунд проходил в Шанхае 31 июля. Однако, стороны не добились прогресса: 1 сентября были введены новые взаимные пошлины.