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Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

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 Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

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2:37   12 Сентября 2019
Весь мир

Киев увидел во встрече Земана с русинами угрозу украинскому суверенитету

Киев увидел во встрече Земана с русинами угрозу украинскому суверенитету

МИД Украины вызвал чешского посла Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана и членов организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Внешнеполитическое ведомство Украины расценило данную встречу как попытку поставить под сомнение территориальную целостность страны и ее суверенитет.

В сообщении украинского МИД также отмечается, что чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Праги в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Ожидается, что чешская сторона подготовит официальное заявление.

Ранее чешские СМИ сообщили, что Земан принял делегацию «Всемирного Совета подкарпатских русинов». В ходе встречи делегация якобы обсуждала с ним вопрос «большей автономии Закарпатской области на Украине».

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Автор: Олег Королев
#украина #чехия #земан

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