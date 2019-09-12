Киев увидел во встрече Земана с русинами угрозу украинскому суверенитету

МИД Украины вызвал чешского посла Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана и членов организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Внешнеполитическое ведомство Украины расценило данную встречу как попытку поставить под сомнение территориальную целостность страны и ее суверенитет.

В сообщении украинского МИД также отмечается, что чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Праги в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Ожидается, что чешская сторона подготовит официальное заявление.

Ранее чешские СМИ сообщили, что Земан принял делегацию «Всемирного Совета подкарпатских русинов». В ходе встречи делегация якобы обсуждала с ним вопрос «большей автономии Закарпатской области на Украине».