ОБСЕ зафиксировала траншеи ВСУ возле жилых домов в Донбассе

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал траншеи украинских силовиков в полусотне метрах от жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу миссии.

В воскресенье на участке разведения в районе Золотого беспилотник СММ выявил 110-метровое продолжение существующей траншеи, которое проходит к северо-востоку примерно в 50 метрах от жилых домов и примерно в 600 метрах от участка разведения. Согласно оценке миссии, траншея принадлежит ВСУ.

Позже беспилотник зафиксировал 40-метровое продолжение траншеи и свежевырытую траншею протяженностью 45 метров с шестью ящиками для боеприпасов внутри. Отмечается, что траншеи были соединены и находились примерно в километре от северного края участка разведетия и в двух километрах от западного края.

Ранее стало известно, что один из раненных при обстреле со стороны украинских силовиков сотрудников МЧС ДНР находится в тяжелом состоянии.