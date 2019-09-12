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Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

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1:57   12 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украина потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового договора на существующих условиях. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, если транзит через Украину будет продолжаться, то «Нафтогаз» не будет пересматривать тарифы, из-за чего «Газпрому» не придется компенсировать украинской компании 11-14 миллиардов долларов.

Витернко заявил, что если «Газпром» настоит на своей текущей позиции, которая приведет к прекращению транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда Киев «заставит компенсировать потери».

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через украинскую ГТС истекают в конце года. Вопрос о новом соглашении обсуждался на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя была в январе. Новый раунд переговоров должен состояться в сентябре

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #нафтогаз

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