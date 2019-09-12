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 ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ХАМАС в секторе Газа

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ОБСЕ зафиксировала траншеи ВСУ возле жилых домов в Донбассе

ОБСЕ зафиксировала траншеи ВСУ возле жилых домов в Донбассе

 ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ХАМАС в секторе Газа
1:46   12 Сентября 2019
Весь мир

ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удары по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает палестинское агентство «ар-Рай».

Отмечается, что всего было было нанесено не менее пяти ракетных ударов. Силы правящего движения в ответ открыли огонь из «зениток». О возможных жертвах инцидента не сообщается.

Позже израильские военные подтвердили факт ударов, отметив, что они были ответом на запуск ракет из сектора Газа. Ответственность за атаки с территории анклава Арммия обороны Израиля волагает на ХАМАС.

В среду израильские военные нанесли из танка ракетный удар по объектам ХАМАС в секторе после обстрелов со стороны анклава. Тогда из сектора Газа на территорию Израиля были выпщены три снарядах. Жертв и раненых не было.

В конце августа ливанское национальное агентство NNA сообщило, что самолеты и беспилотники израильских ВВС вновь вторглись в воздушное пространство Ливана.

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Автор: Олег Королев
#палестина #израиль

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