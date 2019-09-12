Иракское ополчение заявило о сбитии беспилотника на востоке страны

Народное ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило, что сбило БПЛА, который пытался атаковать военных в провинции Дияла.

В среду ополчение сообщило об обестреле неизвестного беспилотника, который пролета над базой ополченцев в провинции Салах-эд-Дин.

В заявлении на сайте иракского оплчение говорится, что тактическая группа 26 бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре в районе Канаан, смогла в среду сбить беспилотник, который пытался атаковать части иракской армии.

Ранее военные источники в Багдаде сообщили, что власти Ирака рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО, в числе которых - покупка современных ЗРК у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров.

Данные меры стали ответом на серию ударов, проведенным по военным базам, которые, как считают в ополчении, были проведены Израилем при координации с США.

Взрывы на базах в результате авиаударов происходили 19 июля, 26 августа, 12 августа и 20 августа.