Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки

Сторонники независимости Каталонии от Испании устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщают РИА «Новости».

Рядом с каталонским парламентом собрались более сотни радикалов. Протестующие бросают в полицейских банки и шашки, также они уронили заграждения и развели к остер. Молодые люди, многие из которых находятся в пьяном состоянии, выкрикивают лозунги о независимости, а также оскорбления в адрес полицейских.

Полиция призвала собравшихся разойтись, пригрозив применением силы. Затем стражи порядка зачистили территорию близ парламента. По меньшей мере, задержан один человек.

Ранее в Барселоне прошел митинг в поддержку независимости Каталонии, в котором участвовали 600 тысяч человек.Он завершился мирно, однако затем несколько сотен человек направились к парламенту.