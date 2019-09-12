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Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

 Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов
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1:07   12 Сентября 2019
Весь мир

Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки

Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки

Сторонники независимости Каталонии от Испании устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщают РИА «Новости».

Рядом с каталонским парламентом собрались более сотни радикалов. Протестующие бросают в полицейских банки и шашки, также они уронили заграждения и развели к остер. Молодые люди, многие из которых находятся в пьяном состоянии, выкрикивают лозунги о независимости, а также оскорбления в адрес полицейских.

Полиция призвала собравшихся разойтись, пригрозив применением силы. Затем стражи порядка зачистили территорию близ парламента. По меньшей мере, задержан один человек.

Ранее в Барселоне прошел митинг в поддержку независимости Каталонии, в котором участвовали 600 тысяч человек.Он завершился мирно, однако затем несколько сотен человек направились к парламенту.

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Автор: Олег Королев
#испания #барселона

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