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0:42   12 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

Представители фракций Верховной рады «Слуга народа» и «Голос» регистрируют постановление о создании следственной комиссии по трем телеканалам, чтобы их закрыть. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, нардепы регистрируют постановление о создании следственной комиссии в отношении NewsOne, ZIK и «112 Украина». Медведчук предположил, что это может быть сделано для сведения счетов и закрытия телеканалов.

Политик заявил, украинскому президенту Владимиру Зеленскому не стоит делать таких опрометчивых шагов. Он отметил, что не знает ни одного президента, при котором на Украине закрывались бы телеканалы.

Пятого сентября прошло заседание Нацсовета Украины, на котором должен был быть рассмотрен результат проверки телеканала NewsOne, а также группы региональных телеканалов, незаконно вещающих под логотипом «1112 Украина».

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Автор: Олег Королев
#украина #медведчук #украинские телеканалы

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