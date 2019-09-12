Мэр Пензы покинул пост после избрания депутатом гордумы

Мэр Пензы Виктор Кувайцев ушел с поста после избрания депутатом городской думы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Собеседница агентства сообщила, что заявление Кувайцева об уходе было написано и рассмотрено 10 сентября. Действие контракта было также прекращено 10 сентября.

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Выборы депутатов гордумы Пензы седьмого созвыва проходили 8 сентября по смешанной системе. По данным избиркома, из 35 депутатов 19 получили представители «Единой России», 12 - КПРФ и два - ЛДПР, по одному - представители «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Кувацев был депутатом городской думы Пензы в трех предыдущих созывах. В последнем он был спикером, пока в декабре 2015 года не был назначен главой города.