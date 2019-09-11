Движение в центре Москвы ограничат 14 и 15 сентября из-за городских мероприятий

Движение в центре столицы ограничат на выходных: 14 и 15 сентября, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Это связано с проведением нескольких мероприятий в Москве.

Вечером в пятницу, 13 сентября, движение ограничат из-за подготовки к выставке и параду техники городских служб. В 21:00 ограничат движение на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.

На следующий день, 14 сентября с 9:00 до 15:00, перекроют проезд по Садовому кольцу, а с 5 до 15:00 будет невозможно движение по участку Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка.

Кроме того, с 21:00 13 сентября до 15:00 14 сентября будет перекрыт проспект Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара. С 00:01 до 09:00 14 сентября нельзя будет проехать по участку Мясницкой улицы от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара.

С 21:00 13 сентября до 23:59 14 сентября не будет доступен дублер Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира.

В субботу стартуют приготовления к проведению Московского Осеннего велофестиваля, который пройдет 15 сентября. С 20:00 до 8:00 16 сентября перекроют улицу Лужники и аллею Славы, с 11:30 15 сентября нельзя будет двигаться на автомобиле по всему маршруту следования колонны. Проезд будет открываться по мере движения колонны.

В ЦОДД посоветовали москичам оставить машины дома и передвигаться пешком или на общественном транспорте.