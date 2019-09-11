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21:43   11 Сентября 2019
Россия

МГУ вошел в топ-200 лучших вузов мира

МГУ вошел в топ-200 лучших вузов мира

МГУ имени Ломоносова вошел в топ-200 высших учебных заведений в мировом рейтинге университетов Times Higher Education (THE). Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба Проекта 5-100.

Известно, что в публикуемую часть рейтинга текущего года попали более 1300 университетов из 92 стран. МГУ им. М.В. Ломоносова — на 189-ой строчке. Он взлетел на 10 позиций в сравнении с прошлым годом. Среди российских вузов у него первое место. 

Второе и третье место у университетов-участников Проекта 5-100: МФТИ в (позиция 201-250) и НИУ ВШЭ (позиция 251-300).

В рейтинг THE могут попасть высшие учебные заведения, которые активно проводят исследования в разных сферах деятельности, имеют высокий индекс цитирования и занимаются международным взаимодействием. 

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Автор: Олег Королев
#университет #мгу

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