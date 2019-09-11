Вейпы могут лицензировать в США

Правительство Соединенных Штатов Америки намерено через несколько месяцев ввести запрет на продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором каждого из продуктов. Об этом 11 сентября рассказал представителям СМИ глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.

По словам Азара, все ароматизированные электронные сигареты, кроме табачных ароматизаторов, будут изъяты с рынка. Производителям придется подать заявки на утверждение в Комиссию по контролю за продуктами и лекарствами до мая 2020 года.

Отмечается, что производители других «ароматизированных продуктов» могут тоже обратиться с подобными заявками в любое время, однако, пока их не одобрят, товары продаваться не будут.

Азар подчеркнул, что нужные регламенты разработают и обнародуют спустя несколько недель и по истечении обычного 30-дневного срока они вступят в силу.