Медведев назначил нового заместителя главы Росавиации

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Ядрова заместителем руководителя Росавиации, соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Кабмина в среду, 11 сентября.

Согласно данным на сайте Госкорпорации по ОрВД, ранее Ядров был директором по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике предприятия.

Ранее премьер-министр поручил отменить советские акты, которые чиновники использует для проверок предпринимателей. Речь идет о более чем 20 тысячах документов, часть из которых была принята еще в 1929 году.