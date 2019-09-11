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Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

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21:12   11 Сентября 2019
Россия

Медведев назначил нового заместителя главы Росавиации

Медведев назначил нового заместителя главы Росавиации

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Ядрова заместителем руководителя Росавиации, соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Кабмина в среду, 11 сентября. 

Согласно данным на сайте Госкорпорации по ОрВД, ранее Ядров был директором по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике предприятия.

Ранее премьер-министр поручил отменить советские акты, которые чиновники использует для проверок предпринимателей. Речь идет о более чем 20 тысячах документов, часть из которых была принята еще в 1929 году. 

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Автор: Олег Королев
#медведев #правительство #кабмин #правительство рф

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