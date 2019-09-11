Трамп рассказал о пяти претендентах на место Болтона
Должность американского советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона может занять один из пяти кандидатов, завил президент США Дональд Трамп.
«Есть пять человек, которые очень хотят этого … Пять человек, которых я считаю очень квалифицированными, это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года. Мы объявим кого-нибудь примерно на следующей неделе», — заявил Трамп журналистам.
Ранее Трамп попросил Болтона уйти в отставку из-за их разногласий. Журналисты Bloomberg сообщали, что такое решение американский глава принял после заседания, в ходе которого министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабить санкции против Ирана и возобновить переговоры. После этого Трамп решил уволить Болтона в тот же день.
В Кремле назвали отставку помощника президента США внутренним делом Штатов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и не собирается этого делать. По его словам, Москва надеется на взаимность США и возобновление контакта.