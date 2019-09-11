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20:49   11 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ обеспокоен амбициями Израиля на Западном берегу Иордана

МИД РФ обеспокоен амбициями Израиля на Западном берегу Иордана

Предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину обеспокоило арабский мир — МИД РФ выразил озабоченность возможной эскалацией конфликта в регионе. Об этом заявило ведомство о распространенном сообщении.

«Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями», — заявили в российском министерстве.

По мнению МИД РФ, палестино-израильский конфликт необходимо решать комплексными политическими мерами на основе концепции о создании двух государств для двух народов в границах 1967 года.

МИД РФ обеспокоен амбициями Израиля на Западном берегу Иордана Надежным путем для урегулирования противоречий между Израилем и Палестиной станут прямые переговоры между двумя государствами согласно международно-правовой системе, следуя резолюциям Совета безопасности ООН, «Мадридским принципам» и «Арабской мирной инициативе».

В начале сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной скорой публикации плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

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Автор: Тимофей Булочкин
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