МИД РФ обеспокоен амбициями Израиля на Западном берегу Иордана

Предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину обеспокоило арабский мир — МИД РФ выразил озабоченность возможной эскалацией конфликта в регионе. Об этом заявило ведомство о распространенном сообщении.

«Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями», — заявили в российском министерстве.

По мнению МИД РФ, палестино-израильский конфликт необходимо решать комплексными политическими мерами на основе концепции о создании двух государств для двух народов в границах 1967 года.

Надежным путем для урегулирования противоречий между Израилем и Палестиной станут прямые переговоры между двумя государствами согласно международно-правовой системе, следуя резолюциям Совета безопасности ООН, «Мадридским принципам» и «Арабской мирной инициативе».

В начале сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной скорой публикации плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.