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20:34   11 Сентября 2019
Весь мир

США продадут Польше истребители F-35 за 6,5 миллиардов долларов

США продадут Польше истребители F-35 за 6,5 миллиардов долларов

Вашингтон принял решение продать Польше 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американского производства для «повышения безопасности союзника по НАТО». Об этом сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству.

Американское военное ведомство уверено, что сделка отвечает интересам американской внешней политики и «национальной безопасности США». По мнению руководства Штатов, продажа такой техники Польше не повлияет на военный баланс в регионе.

США продадут Польше истребители F-35 за 6,5 миллиардов долларов

В середине июля США исключили Анкару из программы по продаже F-35 из-за покупки Турцией российских ракетных комплексов С-400. В МИД Турции сочли такой шаг односторонним и незаконным, призвав Вашингтон отказаться от действий, которые нанесут «непоправимый ущерб» стратегическим отношениям двух стран. Напомним, Турция также является союзником Штатов по Североатлантическому альянсу и участвует в совместных учениях.

Ранее сообщалось, что эксперты из КНДР занимаются разработкой оружия, опасного для американских бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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Автор: Тимофей Булочкин
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