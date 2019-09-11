США продадут Польше истребители F-35 за 6,5 миллиардов долларов

Вашингтон принял решение продать Польше 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американского производства для «повышения безопасности союзника по НАТО». Об этом сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству.

Американское военное ведомство уверено, что сделка отвечает интересам американской внешней политики и «национальной безопасности США». По мнению руководства Штатов, продажа такой техники Польше не повлияет на военный баланс в регионе.

В середине июля США исключили Анкару из программы по продаже F-35 из-за покупки Турцией российских ракетных комплексов С-400. В МИД Турции сочли такой шаг односторонним и незаконным, призвав Вашингтон отказаться от действий, которые нанесут «непоправимый ущерб» стратегическим отношениям двух стран. Напомним, Турция также является союзником Штатов по Североатлантическому альянсу и участвует в совместных учениях.

Ранее сообщалось, что эксперты из КНДР занимаются разработкой оружия, опасного для американских бомбардировщиков пятого поколения F-35.