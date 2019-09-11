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20:19   11 Сентября 2019
Россия

Цены на iPhone в России резко упали

Цены на iPhone в России резко упали

Американская корпорация Apple стремительно снизила цены на смартфоны прошлых поколений iPhone 8, 8 Plus и iPhone XR после презентации новых гаджетов.

В 2017 году смартфоны iPhone 8 и 8 Plus на 64 гигабайта стоили 57 и 65 тысяч рублей, но позже ценник упал до 53 и 61 тысячи. сейчас 64-гигабайтная "восьмерка" продается за 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus 45 тысяч.

Бюджетная модель iPhone XR упала в цене с 65 тысяч на старте прошлогодних продаж до 50 тысяч рублей.

Напомним, 10 сентября Apple показали новую модель своего смартфона  — iPhone 11. у новинки две камеры по 12 мегапикселей и быстрейший на рынке (по утверждениям разработчиков) процессор А13 Bionic. У iPhone 11 Pro тройная камера на задней панели: модель работает на четыре часа дольше, чем iPhone XS.

Цены на iPhone в России резко упали

В конце августа американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен поддерживать корпорацию Apple, если та не перенесет свое производство из Китая. Такое заявление прозвучало на фоне «торговой войны» Вашингтона и Пекина: государства еще не заключили сделку, о которой пытаются договориться.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #общество #apple

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