Милонов считает феминистскую версию «Монополии» оскорбительной для обоих полов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предрек новой игре Ms. Monopoly от Hasbro провал на рынке «настолок». Об этом он рассказал «Политике Сегодня».

В «женскую» версию «Монополии» играть никто не будет, так как на стартовой позиции женщинам дается больше денег, чем мужчинам: 1,9 тысячи игровой валюты — для представительниц прекрасного пола, в то время как сильного пола получат на четыре сотни меньше. Также, согласно правилам, изменился размер выплат после прохождения игрового круга — 240 и 200 долларов соответственно.

«Это некий политический жест, который обречен на провал, потому что в поддавки играть краплеными картами. <…> Есть жизнь, она не терпит этих искусственных неровностей», — думает Милонов.

По мнению депутата, который поддерживает равенство полов, оскорбительно считать, что женщина – неполноценный человек, которому нужно «поддаваться».

««Монополия» — это игра для развития некой аналитики ума. Почему мы считаем, что женщина глупее, чем мужчина и ей нужно давать какие-то стартовые бонусы? Если это будет вопрос об уме – мужчины и женщины абсолютно равные в своих возможностях и способностях», — уверен Милонов, добавляя, что нагрузка может разниться в спорте, но не в интеллектуальных соревнованиях, поскольку существуют даже турниры со смешанными командами.

Милонов признался, что играл в классическую «Монополию» очень давно, еще в детстве, когда настольные игры были одним из главных развлечений, а «настолка» от американского производителя — самой популярной. Поэтому депутат счел новую игру от Hasbro блеклой версией старой классики.

«Это как брать игру компьютерную Doom и устанавливать пиратскую копию, ну а толку-то», — смеется Милонов.

Новой «настолкой» создатели Ms. Monopoly хотели привлечь внимание к разнице между зарплатами представителями прекрасного и сильного пола. С несправедливыми начальниками женщины сталкиваются по всему миру, в том числе и в России.