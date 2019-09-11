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20:09   11 Сентября 2019
Россия

Милонов считает феминистскую версию «Монополии» оскорбительной для обоих полов

Милонов считает феминистскую версию «Монополии» оскорбительной для обоих полов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предрек новой игре Ms. Monopoly от Hasbro провал на рынке «настолок». Об этом он рассказал «Политике Сегодня».

В «женскую» версию «Монополии»  играть никто не будет, так как на стартовой позиции женщинам дается больше денег, чем мужчинам: 1,9 тысячи игровой валюты — для представительниц прекрасного пола, в то время как сильного пола получат на четыре сотни меньше. Также, согласно правилам, изменился размер выплат после прохождения игрового круга — 240 и 200 долларов соответственно.

 «Это некий политический жест, который обречен на провал, потому что в поддавки играть краплеными картами. <…> Есть жизнь, она не терпит этих искусственных неровностей», — думает Милонов.

По мнению депутата, который поддерживает равенство полов, оскорбительно считать, что женщина – неполноценный человек, которому нужно «поддаваться».

««Монополия» — это игра для развития некой аналитики ума. Почему мы считаем, что женщина глупее, чем мужчина и ей нужно давать какие-то стартовые бонусы? Если это будет вопрос об уме – мужчины и женщины абсолютно равные в своих возможностях и способностях», — уверен Милонов, добавляя, что нагрузка может разниться в спорте, но не в интеллектуальных соревнованиях, поскольку  существуют даже турниры со смешанными командами.

Милонов предрек провал фем-версии Монополии, сравнив ее с пиратской копией игры Doom

Милонов признался, что играл в классическую «Монополию» очень давно, еще в детстве, когда настольные игры были одним из главных развлечений, а «настолка» от американского производителя — самой популярной. Поэтому депутат счел новую игру от Hasbro блеклой версией старой классики.

«Это как брать игру компьютерную Doom и устанавливать пиратскую копию, ну а толку-то», — смеется Милонов.

Новой «настолкой» создатели Ms. Monopoly хотели привлечь внимание к разнице между зарплатами представителями прекрасного и сильного пола. С несправедливыми начальниками женщины сталкиваются по всему миру, в том числе и в России.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #милонов #общество #монополия

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