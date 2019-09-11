НАТО заявило, что Штаты не заинтересованы в размещении ракет в Евразии

Вместо ракет средней дальности наземного базирования Вашингтон разместил в Евразии «очень мощные» морские и воздушные платформы ракетного базирования, сообщила заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер.

По словам представительницы альянса, запрещенное ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оружие не будет размещаться в регионе — оно «не очень нужно» американцам для сдерживания в Евразии.

«Можно сказать, на самом деле, что ракеты средней дальности наземного базирования не очень нужны США для сдерживания в Евразии, поскольку для их размещения нужно искать специальные базы. Поэтому США уже разместили в регионе очень мощные морские и воздушные платформы ракетного базирования», — заявила Готтемюллер, цитирует ее слова пресс-служба НАТО.

Заместитель главы альянса подчеркнула, что США продолжают хранить на территории европейских стран тактические авиационные бомбы. Руководство РФ не должно беспокоиться о снарядах, уверена Готтемюллер, ведь США «сохраняют над ними полный контроль».

Ранее американский профессор Азим Ибрагим заявил со страниц журнала Foreign Policy, что США отказываются от имперских амбиций и утрачивают репутацию надежного партнера для государств-участников НАТО, превращаясь в «увядающую» сверхдержаву.