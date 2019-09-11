Автобус опрокинулся на севере Красноярского края

Пассажирский автобус перевернулся на трассе Норильск-Алыкель на севере Красноярского края. Семь человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением. Из-за заморозка дорога покрылась льдом. Водитель это не учел и превысил скорость. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Водитель место ДТП покинул.

В момент ЧП в автобусе находились десять человек. Известно, что сам водитель не пострадал.

В среду, 11 сентября, в Норильске выпал первый снег. Дорогу Норильск-Алыкель перекрыли для движения легковушек из-за гололеда. В городе объявлено штормовое предупреждение.