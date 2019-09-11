Милонов призвал наказать мерзавцев, вмешивающихся в российские выборы

Иностранное вмешательство во внутренние дела РФ и пособничество Западу в подобных действиях должно быть уголовно наказуемым вплоть до лишения свободы, считают эксперты, консультирующие комиссии Совфеда и Госдумы по защите суверенитета. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Закон может касаться не только выборов, но и провоцирования людей на несогласованные митинги, отметил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Мерзавцы, мечтающие посеять в нашей земле семена раздора, вырастить дерево зла, должны быть наказаны и будут наказаны. Они должны знать — каждый раз, когда они нарушают российские законы, их найдут и покарают», — сообщил Милонов.

Сенатор Совфеда Любовь Бокова подчеркнула, что комиссии также рассматривают вопрос злоупотреблений, которые допускают владельцы иностранных интернет-площадок. Она уверена, что законы РФ должны соблюдаться в стране всеми без исключения.

«Ситуация в день тишины в этом году была просто вопиющей, и эти действия должны быть наказуемы. Мы разберем эту ситуацию в рамках комиссии с экспертами, а также с представителями исполнительной власти и примем решение», — отметила Бокова.

Ранее комиссия Госдумы во главе с Василием Пискаревым начала расследовать факты иностранного вмешательства в российские выборы разного уровня, прошедшие в ряде регионов 8 сентября. Его коллега Милонов еще 3 сентября сообщал о намерении обратиться в полицию и потребовать расследования вмешательства в предвыборную кампанию в Санкт-Петербурге.