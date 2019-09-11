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19:24   11 Сентября 2019
Россия

ЦИК России поддержал работу горизбиркома Петербурга

ЦИК России поддержал работу горизбиркома Петербурга

ЦИК поддержал работу городского избиркома по восстановлению нарушенных прав участников избирательного процесса, в то время как некоторые активисты продолжают кричать и устраивать провокации. 

Ранее ЦИК заявил, что поддерживает любые меры петербургского избиркома, которые призваны восстановить права участников избирательного процесса. ЦИК рекомендовал донести до участников избирательного процесса, как рассматриваются жалобы по поводу нарушения закона во время голосования и подведения результатов. 

Получается, что избирком работает над найденными нарушениями, которые можно законно устранить. 

Ранее лидер «Партии Роста» Оксана Дмитриева сообщила, что ее команда удовлетворена муниципальными выборами. Она рассказал, что партия получила 45 депутатских мандатов. При этом остальные представители оппозиции не провели качественную избирательную кампанию, а сейчас оправдывают свои неудачи. Однако итогами выборов в муниципальные депутаты занялись представители ЦИК. 

После того, как горизбирком вмешался в ход муниципальных выборов, все те, кто смогли подготовить документы, были зарегистрированы. Одним из виновников нарушений был председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, но он предпочел проигнорировать представителей СМИ, понимая, что ему зададут неудобные вопросы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #цик #общество #горизбирком

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