Эксперты поддержали возможный запрет на использование смартфонов в школах

Глава попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская считает, что для нового поколения интернет стал «новым воспитателем». Дети с таким «воспитателем» деградируют, пишет Федеральное агентство новостей.

Частично эту проблему можно решить, запретив использование смартфонов в школах. По мнению Мильской, в таком случае подростки «перестанут друг друга снимать, снимать учителей, выкладывать в Сеть гадости друг про друга, которые, к сожалению, из YouTube нельзя удалить».

Позже Роспотребнадзор, Минпросвещения и Рособрнадзор разработали рекомендации на этот счет, адресовав их органам управления образованием регионов и муниципалитетов и школам. В них предлагается ограничить использование смартфонов в школах, кроме случаев, когда телефон жизненно необходим ребенку по состоянию здоровья.

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова также поддержала предлагаемое ограничение. По ее словам, использование смартфонов уже превратилось в зависимость у детей.

«Проверка реальных знаний в школах становится проблематичной из-за того, что школьники пользуются гаджетами с выходом в Интернет. Поэтому я считаю, что в школах повсеместно нужно запретить смартфоны», — отметила она.

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила вовсе запретить приносить гаджеты в школы, поскольку в учебных заведениях нет необходимых условий хранения.

Примечательно, что в школах Чечни ограничение на использование смартфонов учениками действует уже несколько лет. Инициатива запретить детям пользоваться мобильными телефонами исходила от родителей, которые считают, что смартфоны мешают образовательному процессу, а педагоги ее поддержали.