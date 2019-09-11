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18:51   11 Сентября 2019
Весь мир

Оппозиция Венесуэлы попросит у Америки военное вмешательство в Каракас

Оппозиция Венесуэлы попросит у Америки военное вмешательство в Каракас

Оппозиционный парламент Венесуэлы направит сегодня Постоянному совету Организации американских государств (ОАГ) просьбу активировать Межамериканский договор о взаимной помощи, предусматривающий использование внешней военной силы в суверенном государстве.

Испанская газета ABC отмечает, что письмо подписано государствами-партнерами венесуэльской оппозиции — Бразилией и Колумбией. После обращения министры ОАГ будут обсуждать меры, которые могут принять во время заседания Генассамблеи ООН в конце сентября.

Венесуэльский посол в ОАГ Густаво Тарре заявил журналистам, что Венесуэла уже подверглась вооруженной агрессии и просит защищать себя от нее.

«Кубинские и колумбийские партизаны с одобрения узурпатора убивают венесуэльцев», — заявил Тарре ABC.

10 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро решил созвать Совет по нацбезопасности из-за военной агрессии со стороны Колумбии и объявил о масштабных военных учениях на границе с соседним государством. 

Напомним, в январе 2019 года Колумбия поддержала самопровозглашение про-американского оппозиционера Хуана Гуаидо главой Венесуэлы, как и ряд европейских стран во главе с Вашингтоном. Запад оказывал Гуаидо и информационную поддержку, тиражируя вброс о так называемом «золоте Мадуро», будто бы вывезенном из Венесуэлы самолетами российской авиакомпании, и фейк о ЧВК «Вагнера», якобы прибывшей в Каракас для охраны президента Мадуро. Лживую информацию опровергли не только власти РФ и Венесуэлы на официальном уровне, но и те же самые издания, которые ее распространили.

Оппозиция Венесуэлы попросит у Америки военное вмешательство в Каракас

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #новости #общество #весь мир #венесуэла

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