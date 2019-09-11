Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что планирует вырастить туристический поток в городе до 12 миллионов человек в год. Своими планами будущий губернатор поделился во время делового завтрака 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

В 2018 году Северную столицу посетили восемь миллионов человек. В этом году показатель должен превысить отметку в девять миллионов туристов.

Глава города также сообщил, что иностранным туристам с 1 октября становится доступна для оформления электронная виза, с которой они могут посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Это позволит увеличить туристический поток в городе в низкий сезон.