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Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

 Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

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18:37   11 Сентября 2019
Россия

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что планирует вырастить туристический поток в городе до 12 миллионов человек в год. Своими планами будущий губернатор поделился во время делового завтрака 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. 

В 2018 году Северную столицу посетили восемь миллионов человек. В этом году показатель должен превысить отметку в девять миллионов туристов. 

Глава города также сообщил, что иностранным туристам с 1 октября становится доступна для оформления электронная виза, с которой они могут посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Это позволит увеличить туристический поток в городе в низкий сезон. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов

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