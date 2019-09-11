Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

Американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья поучаствовали в памятных мероприятиях, посвященных жертвам трагедии 11 сентября 2001 года, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сперва супруги вышли на Южную лужайку Белого дома, где собрались сотни людей. В 8.47 по местному времени, 15.47 по московскому, трижды ударили в колокол, а в 8.49 объявили минуту молчания. После Трампы отправились в Пентагон, где глава выступил с речью.

«Я и Меланья сегодня стоим вместе с вами. Мы обещаем вам, что имена ваших любимых, которых вы потеряли, никогда не будут забыты», — сказал он.

Трамп также поделился своими воспоминаниями, как он переживал эту новость, как о ней узнал. Во время атаки террористов он находился в Нью-Йорке.

Напомним, что с самого утра в Америке проходят мероприятия, посвященные жертвам теракта. В этот день 2001 года террористы угнали четыре пассажирский лайнера. Два из них влетели в башни-близнецы Всемирного торгового центра, еще один врезался в западное крыло Пентагона, последний потерпел крушение у города Питтсбург, штат Пенсильвания. Согласно официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2,749 человек, а в Вашингтоне и Пенсильвании — 189 и 44 соответственно.