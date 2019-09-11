Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Беглова с победой на выборах губернатора Санкт-Петербурга и пожелал «щедрой помощи Божией» в труде на посту градоначальника.

Патриарх отметил, что одержанная Бегловым победа является свидетельством доверия со стороны многих граждан, которые связывают с новым назначением надежды на процветание города в экономической, социальной и общественной сферах.

«Желаю Вам душевной и телесной крепости, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в трудах на ответственном губернаторском посту», — пожелал глава РПЦ Беглову, сообщила пресс-служба патриарха.

В поздравлении патриарх подчеркнул, что убежден в продолжении «плодотворного соработничества» петербургских властей и Санкт-Петербургской епархии для «духовно-нравственного просвещения» россиян и сохранения культурно-исторического наследия города.

Ранее в Единый день голосования 8 сентября в Петербурге прошли выборы губернатора города и депутатов местного самоуправления. Самовыдвиженец Беглов набрал 64,43% голосов избирателей, соперничая с Надеждой Тихоновой, идущей от «Справедливой России», и Михаилом Амосовым от «Гражданской платформы». Они набрали 16,88% и 15,93%, соответственно.