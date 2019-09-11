Трамп анонсировал удары по «Талибану»* после отмены мирных переговоров

Талибов* (запрещены в России) ожидают новые удары со стороны США, пообещал американский президент Дональд Трамп во время выступления на траурном мероприятии в Пентагоне, посвященному теракту 11 сентября 2001 года.

На выходных стало известно об отмене мирных переговоров между «Талибаном»* и Штатами. Причиной послужил очередной теракт в Афганистане, ответственность за который талибы* взяли на себя. На выступлении Трамп уточнил, что в результате инцидента погиб «замечательный» американский солдат из Пуэрто-Рико и еще 11 невинных людей.

«На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится», — заявил глава Соединенных Штатов.

* «Талибан» (талибы) — радикальное движение, запрещено на территории России.