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 Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

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18:09   11 Сентября 2019
Весь мир

Трамп анонсировал удары по «Талибану»* после отмены мирных переговоров

Трамп анонсировал удары по «Талибану»* после отмены мирных переговоров

Талибов* (запрещены в России) ожидают новые удары со стороны США, пообещал американский президент Дональд Трамп во время выступления на траурном мероприятии в Пентагоне, посвященному теракту 11 сентября 2001 года.

На выходных стало известно об отмене мирных переговоров между «Талибаном»* и Штатами. Причиной послужил очередной теракт в Афганистане, ответственность за который талибы* взяли на себя. На выступлении Трамп уточнил, что в результате инцидента погиб «замечательный» американский солдат из Пуэрто-Рико и еще 11 невинных людей.

«На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится», — заявил глава Соединенных Штатов.

* «Талибан» (талибы) — радикальное движение, запрещено на территории России. 

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #талибан

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