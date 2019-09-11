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18:16   11 Сентября 2019
Россия

Журналистская солидарность помогла освободить Вышинского, считают в Госдуме

Журналистская солидарность помогла освободить Вышинского, считают в Госдуме

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи на Украине, в том числе за счет журналистской солидарности. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко, пишет в среду РИА Новости.  

Вышинского задержали в мае прошлого года. Его подозревали в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. 

«Если бы не журналистская солидарность, я почти уверен на 100%, что до сих пор он мог бы находиться в тюрьме и продолжал бы оставаться в статусе не обвиняемого, а в статусе заложника для политического торга, для обмена кого-то на кого-то», — сказал Ревенко. 

Он подчеркнул, что именно солидарность и участие политического руководства России позволили освободить журналисты, который уже несколько дней находится в Москве. Об этом политик заявил во время Международного форума русскоязычных вещателей, который проходит 10-11 сентября в МИА «Россия сегодня». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #вышинский

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