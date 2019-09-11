Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде
Шесть человек пострадали в результате нападения в американском городе Таллахасси во Флориде. Об этом сообщила телекомпания NBC.
Пострадавших с ножевыми ранениями экстренно госпитализировали в частную больницу. Медики проводят осмотр.
В управлении городской полиции сообщили, что наряд полиции выехал по вызову на место происшествия примерно в 08.37 (15.37 мск). Прибыв на место ЧП, полицейские обнаружили нескольких раненых. Им была обеспечена медицинская помощь.
По данным NBC, полиции удалось задержать преступника, которого подозревают в атаке.
DEVELOPING: At least 6 people hospitalized after a workplace stabbing in Tallahassee, Florida. https://t.co/2IPaujRJYn— WSMV News4 Nashville (@WSMV) September 11, 2019