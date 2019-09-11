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 Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде
18:18   11 Сентября 2019
Весь мир

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения в американском городе Таллахасси во Флориде. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Пострадавших с ножевыми ранениями экстренно госпитализировали в частную больницу. Медики проводят осмотр.

В управлении городской полиции сообщили, что наряд полиции выехал по вызову на место происшествия примерно в 08.37 (15.37 мск). Прибыв на место ЧП, полицейские обнаружили нескольких раненых. Им была обеспечена медицинская помощь. 

По данным NBC, полиции удалось задержать преступника, которого подозревают в атаке.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #флорида #криминал #поножовщина

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