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Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

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18:15   11 Сентября 2019
Россия

Российский пенсионер утонул на курорте в Болгарии

Российский пенсионер утонул на курорте в Болгарии

Турист из России утонул на одном из черноморских курортов Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Бургаса в среду, 11 сентября. 

Трагедия произошла накануне на пляже возле болгарского города Поморие. По предварительной информации, 72-летний россиян утонул во время купания в море. Причина смерти — мертвое волнение. Это опасное явление, когда плывущего течением относит от берега.

Уточняется, что на пляже города-курорта Обзор при таких же обстоятельствах утонул гражданин Украины. Тела погибших доставили в морг Бургаса для проведения судмедэкспертизы.

Генконсульство РФ в Болгарии начало проверку информации о гибели гражданина России.

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Автор: Арсений Аскольский
#туристы #гибель #болгария

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