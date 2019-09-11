Российский пенсионер утонул на курорте в Болгарии

Турист из России утонул на одном из черноморских курортов Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Бургаса в среду, 11 сентября.

Трагедия произошла накануне на пляже возле болгарского города Поморие. По предварительной информации, 72-летний россиян утонул во время купания в море. Причина смерти — мертвое волнение. Это опасное явление, когда плывущего течением относит от берега.

Уточняется, что на пляже города-курорта Обзор при таких же обстоятельствах утонул гражданин Украины. Тела погибших доставили в морг Бургаса для проведения судмедэкспертизы.

Генконсульство РФ в Болгарии начало проверку информации о гибели гражданина России.