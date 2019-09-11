Оплату проезда с помощью биометрии тестируют в метро Москвы

Система распознавания лиц, с помощью которой пассажиры в будущем смогут расплачиваться, проходит тесты в московском метрополитене, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метро 11 сентября.

«Пассажиры московского метро в тестировании не участвуют», — уточнили в подземке.

Отмечается, что еще рано говорить о результатах тестирования. Для доработки требуется не мало времени. Вместе с тем, в испытаниях участвуют Сбербанк и ВТБ.

Накануне о пилотном проекте оплаты с помощью биометрии рассказывал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Он отмечал, что его планируют запустить уже в конце будущего года. На данный момент есть неплохие результаты, однако такой способ занимает больше времени, нежели традиционные способы оплаты.