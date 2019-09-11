Почему Польша в гипотетическом конфликте РФ с США поддержит Америку, а Греция — Россию

Большинство граждан Евросоюза выступают за нейтралитет своей страны в гипотетическом конфликте между США и Россией. Наибольшей поддержкой Штаты заручились бы в Польше, а Россия - в Словакии. Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией YouGov для Европейского совета по международным отношениям. Целью опроса было изучение взглядов европейцев на внешнюю политику их стран и ЕС.

В числе прочего задавался вопрос: «Чью сторону вашей стране стоит выбрать, если США и Россия начнут войну между собой?». Большинство европейцев выступают за нейтралитет своих стран. США получили бы самую большую поддержку в Польше - 33%.

Польский политолог Якуб Корейба в разговоре с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что такая постановка соцопроса — «чисто спекулятивная».

«Никто в перспективе не планирует и не может представить сценарий, при котором возникнет конфликт между США и РФ», — скзал политолог.

Но добавил, что если предположить, что конфликт бы произошел, Польша бы поддержала того, кто объективно сильнее.

«Отказ от поддержки США означал бы конец польскому суверенитету, поскольку встать на сторону России в таком конфликте означает проиграть. А если Польша поддержит сторону, которая проиграет, она будет наказана победителем. При раскладе сил, в котором США являются безусловным гегемоном, поддержать противника США означает подставить себя под сокрушительный удар», — рассуждает польский эксперт.

Он добавил, что сейчас у Евросоюза нет сил, чтобы себя защитить. Защиту интересов ЕС обеспечивают США.

«Если у ЕС возникнут силы [защитить себя], а я очень этого желаю, тогда дискуссия будет практической. Если Германия увеличит свой военный бюджет хотя бы до 2%. Сейчас альтернативы американцам нет, о чем я глубоко сожалею», — заключил Корейба.

А вот у России сильна поддержка в Словакии, и больше сторонников, чем у США в Австрии и Греции.

Завкафедрой кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта объяснил это наследием XX века.

«В последнее время, когда в Грецию приезжают американские президенты, их встречают не ликующие толпы, как в Польше, а десятки тысяч протестантов. В новейшей истории Греции Штаты сыграли неважную роль, поддерживали режим полковников. К тому же в Греции много левых организаций, для которых понятия «империализм», «угнетения» и «Америка» — синонимы», — комментирует Почта.

Что касается других стран, то, по мнению политолога, там сильнее понимание того, что Россия не собирается ни на кого нападать.

«США — самая вооруженная и самая агрессивная страна в мире. Если такой конфликт случится, то зачем защищать агрессора? Европейцы понимают, что в случае конфликта они станут ареной для сражения, американцы будут воевать чужими руками. На эти выводы наталкивают их отказы от любых соглашений по контролю за вооружениями, агрессивное состояние НАТО. Европейцы понимают, что поддерживать Штаты — это самоубийство», — заключил Почта.

Опрос, проведенный компанией YouGov, также показал, что более 50% опрошенных граждан ЕС считают политику Брюсселя в отношении Москвы оптимальной или недостаточно жесткой.