Грузовой самолет потерпел крушение в американском штате Огайо. В результате погибли два человека, сообщил местный телеканал WTVG.

Самолет потерпел крушение вблизи аэропорта города Толидо. На его борту находились автомобильные детали. ЧП произошло в 03.00 среды (10.00 мск). Рухнув, воздушное судно загорелось. Прибывшие на место крушения сотрудники пожарной службы потушили пожар.

Представитель управления воздушной гаванью Толидо сообщил, что оба человека, находившиеся на борту, погибли. На земле никто не пострадал, самолет при падении лишь задел припаркованные машины.

Сотрудники аэропорта уточнили, что до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.