Большинство европейцев не готовы поддержать США в конфликте с Россией

Большинство жителей Евросоюза не готовы занять сторону США в случае конфликта с Россией. Таковы результаты опроса, проведенного компанией YouGov для Евросовета по международным отношениям (ECFR), пишет РБК.

Большинство граждан из стран ЕС считают, что власти должны занять нейтральную позицию в случае конфликта Москвы и Вашингтона. Результаты опроса YouGov опубликованы в докладе ECFR, посвященном изучению взглядов жителей Европы на внешнюю политику их стран.

В опросе участвовали 60 тысяч респондентов из 14 стран — Дании, Греции, Польши, Румынии, Италии, Австрии, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Испании, Словакии, Франции, и Швеции.

Более половины из опрошенных в 13 из 14 стран считают, что их государство не должно становиться на чью-либо сторону, если между РФ и США случится конфликт. Исключение составляет Польша. Там за нейтралитет выступают 45%, а 33% высказались в пользу Соединенных Штатов.

Кроме того, большая часть респондентов во всех 14 странах считают, что их страна должна сохранять нейтралитет в случае конфликта США с Китаем. Опрос также показал, что большинство европейцев не готовы поддерживать смягчение санкционной политики Евросоюза в отношении России. Только в одной Польше больше половины респондентов выступают за ужесточение санкций против Москвы.