Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

 Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

 Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде
Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

 Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

 Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде
17:34   11 Сентября 2019
Весь мир

Большинство европейцев не готовы поддержать США в конфликте с Россией

Большинство европейцев не готовы поддержать США в конфликте с Россией

Большинство жителей Евросоюза  не готовы занять сторону США в случае конфликта с Россией. Таковы результаты опроса, проведенного компанией YouGov для Евросовета по международным отношениям (ECFR), пишет РБК.

Большинство граждан из стран ЕС считают, что власти должны занять нейтральную позицию в случае конфликта Москвы и Вашингтона. Результаты опроса YouGov опубликованы в докладе ECFR, посвященном изучению взглядов жителей Европы на внешнюю политику их стран.

В опросе участвовали 60 тысяч респондентов из 14 стран —  Дании, Греции, Польши, Румынии, Италии, Австрии, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Испании, Словакии, Франции, и Швеции.

Большинство европейцев не готовы поддержать США в конфликте с Россией

Более половины из опрошенных в 13 из 14 стран считают, что их государство не должно становиться на чью-либо сторону, если между РФ и США случится конфликт. Исключение составляет Польша. Там за нейтралитет выступают 45%, а 33% высказались в пользу Соединенных Штатов.

Кроме того, большая часть респондентов во всех 14 странах считают, что их страна должна сохранять нейтралитет в случае конфликта США с Китаем. Опрос также показал, что большинство европейцев не готовы поддерживать смягчение санкционной политики Евросоюза в отношении России. Только в одной Польше больше половины респондентов  выступают за ужесточение санкций против Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Саида Габиева
#евросоюз #сша #европа #опрос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...