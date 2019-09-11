Володин заявил о работе над переходом к сокращенной рабочей неделе

Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума выработает «стратегию движения» по переходу на четырехдневную рабочую неделю или уменьшению рабочих часов в будние дни.

Возможно, проект будет обсуждаться правительством с профсоюзами и работодателями, заявил Володин. Также будут решаться вопросы развития трудового законодательства РФ, улучшения условий труда россиян и увеличения количества оплачиваемого свободного времени. По результатам дискуссии депутаты подготовят соответствующие законопроекты.

«Передовые страны уже идут в этом направлении. Один из вариантов — постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант — меньшее количество рабочих часов каждый день», — заявил Володин журналистам.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил об увеличении материнского капитала до 470 тысяч рублей с 1 января 2020 года. Такое решение связано с прогнозируемым ростом потребительских цен на четыре процента, деньги для выплат уже заложены в будущий бюджет страны.