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17:25   11 Сентября 2019
Россия

Володин заявил о работе над переходом к сокращенной рабочей неделе

Володин заявил о работе над переходом к сокращенной рабочей неделе

Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума выработает «стратегию движения» по переходу на четырехдневную рабочую неделю или уменьшению рабочих часов в будние дни.

Возможно, проект будет обсуждаться правительством с профсоюзами и работодателями, заявил Володин. Также будут решаться вопросы развития трудового законодательства РФ, улучшения условий труда россиян и увеличения количества оплачиваемого свободного времени. По результатам дискуссии депутаты подготовят соответствующие законопроекты.

«Передовые страны уже идут в этом направлении. Один из вариантов — постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант — меньшее количество рабочих часов каждый день», — заявил Володин журналистам.

 Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил об увеличении материнского капитала до 470 тысяч рублей с 1 января 2020 года. Такое решение связано с прогнозируемым ростом потребительских цен на четыре процента, деньги для выплат уже заложены в будущий бюджет страны.

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Автор: Тимофей Булочкин
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