Общественная палата подтвердила открытость выборов главы Петербурга

Представители Общественной палаты (ОП) подвели итоги наблюдения за выборами в единый день голосования 8 сентября в Петербурге. Ни один из них общественных наблюдателей не зафиксировал нарушений.

В выборах участвовали 30,7% избирателей, из них 63,44 % отдали голос за Александра Беглова. Второе место получила Надежда Тихонова от «Справедливой России», которая набрала 16,84% голосов, третье — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» (16,03%).

Глава комиссии по науке и образованию городской ОП Станислав Еремеев отметил, что результаты говорят за себя, а в целом выборы прошли легитимно и конкурентно. Его слова приводят «Невские новости».

«Цифры, которые мы получили, говорят, что штабу Беглову удалось привести свой электорат, они со своей задачей справились», — заявил Станислав Еремеев.

Выборы в Петербурге проходили на 1944 участках. От Общественной палаты на выборах работали почти 4000 наблюдателей, с каждым из которых провели большую подготовительную работу.

По словам Еремеева, наблюдатели от некоторых партий даже мешали избирательному процессу. Доходило до того, что некоторые из них спрашивали паспорта у военнослужащих, а это недопустимо. Наблюдатели ОП подошли к работе очень ответственно и безвозмездно работали на участках с утра до позднего вечера.

Ни одного серьезного нарушения, как в ходе выборов, так и после завершения голосования зафиксировано не было. Большинство сообщений о «нарушениях», которые появлялись в интернете, оказались либо откровенными фейками, или ошибочными суждениями.